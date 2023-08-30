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Новости

30 августа, 16:45

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Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

Собянин сообщил о рождении первого в истории России детеныша большой панды

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Первый в истории РФ детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. Панды Жуи и Диндин стали родителями. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

После 1949 года в КНР было принято дарить панд лишь дружественным социалистическим державам. Эти животные находятся в Китае под особой защитой государства, так как они являются национальным символом. Панда олицетворяет искренность, дружелюбие, терпимость и доброту.

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