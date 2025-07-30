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30 июля, 15:30

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Празднование дня рождения панд Диндин и Жуи организовали в Московском зоопарке

Празднование дня рождения панд Диндин и Жуи организовали в Московском зоопарке

Московский зоопарк подготовил развлекательную программу в дни рождения панд Диндин и Жуи

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Празднование дня рождения панд Диндин и Жуи организовали в Московском зоопарке. Медведям исполняется 8 и 9 лет. В честь этого для посетителей подготовили развлекательную программу.

Гости зоосада смогут увидеть танец дракона в сопровождении барабанов и приготовить съедобный подарок для Жуи. Те, у кого нет возможности приехать в зоопарк, могут в прямом эфире понаблюдать за жизнью панд на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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