Празднование дня рождения панд Диндин и Жуи организовали в Московском зоопарке. Медведям исполняется 8 и 9 лет. В честь этого для посетителей подготовили развлекательную программу.

Гости зоосада смогут увидеть танец дракона в сопровождении барабанов и приготовить съедобный подарок для Жуи. Те, у кого нет возможности приехать в зоопарк, могут в прямом эфире понаблюдать за жизнью панд на mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.