Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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Крупного питона обнаружили в центре Ростова

Крупного питона обнаружили в центре Ростова

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Жители Московского региона пожаловались на нашествие змей

Жители Ростова показали кадры, как в центре города огромная змея ползает по улицам. По словам владельца, животное с ним уже 13 лет, но раньше он выгуливал своего питона гораздо чаще, но после пандемии все изменилось.

В ответ на очередную критику владелец животного подчеркнул, что его питомец не такой уж и рослый, всего лишь менее четырех метров в длину. Это означает, что питон не попадает под закон о запрете содержания крупных змей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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