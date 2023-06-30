Крупного питона обнаружили в центре Ростова

Жители Ростова показали кадры, как в центре города огромная змея ползает по улицам. По словам владельца, животное с ним уже 13 лет, но раньше он выгуливал своего питона гораздо чаще, но после пандемии все изменилось.

В ответ на очередную критику владелец животного подчеркнул, что его питомец не такой уж и рослый, всего лишь менее четырех метров в длину. Это означает, что питон не попадает под закон о запрете содержания крупных змей.

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