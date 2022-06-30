Большого толстолобика поймали в Кузьминском парке

В Москве в самом разгаре сезон рыбалки. Например, в Кузьминском парке поймали огромного толстолобика. И, конечно, рыбак остался доволен.

А горожане, которые в это время прогуливались неподалеку, улов тоже оценили. Они даже наградили мужчину аплодисментами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.