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30 мая, 14:15

Город

Комплекс городского хозяйства дал рекомендации для владельцев домашних животных

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Комплекс горхозяйства Москвы напомнил москвичам, как помочь домашним любимцам комфортно пережить жару. Так, в ведомстве советуют регулярно проветривать помещения не оставлять животных в припаркованных автомобилях и обеспечить им достаточное количество воды.

Тем временем питьевую воду москвичам раздают бесплатно на некоторых станциях метро и городских вокзалах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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