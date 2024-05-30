Комплекс городского хозяйства дал рекомендации для владельцев домашних животных

Комплекс горхозяйства Москвы напомнил москвичам, как помочь домашним любимцам комфортно пережить жару. Так, в ведомстве советуют регулярно проветривать помещения не оставлять животных в припаркованных автомобилях и обеспечить им достаточное количество воды.

Тем временем питьевую воду москвичам раздают бесплатно на некоторых станциях метро и городских вокзалах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

