Прокуратура начала проверку блогера после передачи травмированного львенка в Москве

Природоохранная прокуратура проверяет блогера из "Москва-Сити", который передал волонтерам львенка с множественными травмами. По версии следствия, стример содержал хищника в ненадлежащих условиях.

Сам факт проживания дикого животного в квартире является нарушением закона. Блогер, называющий себя долларовым миллионером, получил административный штраф. Он заявил, что у львицы была врожденная болезнь, а также признал ошибки в кормлении.

