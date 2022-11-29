В Центр реабилитации рукокрылых Московского зоопарка попала 200-я летучая мышь

В Центре реабилитации рукокрылых Московского зоопарка произошло пополнение, туда привезли пару летучих мышей. Их выловили сотрудники "СпасРезерва" в обычной жилой квартире. Самец и самка обосновались в детской комнате и сильно напугали хозяев.

В Центре реабилитации теперь 200 летучих мышей. Как сообщили специалисты, в этом сезоне приток не закончится. По их словам, обычно летучих мышей привозят в большом количестве до середины декабря. В Центре их откармливают, лечат и отправляют в спячку в холодильники, а весной зверьков выпускают обратно в природу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.