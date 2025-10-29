Кошку по имени Константин вытащили из батареи на шоссе Энтузиастов

Сотрудники "Спасрезерва" спасли кошку по имени Константин и ее покусанного хозяина в Москве. Домашняя любимица с необычным именем застряла в батарее на шоссе Энтузиастов.

Владелец пытался ей помочь, но кошка сопротивлялась и сильно его исцарапала. Пришлось вызывать подмогу. В итоге Константину подставили бочку и она смогла выбраться. Спасательная операция заняла около 20 минут.

