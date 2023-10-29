29 октября, 17:30Общество
Москвичка потеряла собаку на перроне в Красноярском крае и нашла ее спустя неделю
Москвичка потеряла собаку по пути из Владивостока в столицу. Той-терьер по кличке Лола выскочила на перрон в Красноярском крае, растерялась в толпе и не смогла вернуться обратно.
Когда пассажирка заметила отсутствие животного, поезд уже тронулся. Только спустя неделю питомец смог вернуться к хозяйке. В этом ей помогли дежурная по вокзалу и записи камер наблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.