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29 октября, 17:30

Общество

Москвичка потеряла собаку на перроне в Красноярском крае и нашла ее спустя неделю

Москвичка потеряла собаку на перроне в Красноярском крае и нашла ее спустя неделю

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Москвичка потеряла собаку по пути из Владивостока в столицу. Той-терьер по кличке Лола выскочила на перрон в Красноярском крае, растерялась в толпе и не смогла вернуться обратно.

Когда пассажирка заметила отсутствие животного, поезд уже тронулся. Только спустя неделю питомец смог вернуться к хозяйке. В этом ей помогли дежурная по вокзалу и записи камер наблюдения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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