Манулы в Новосибирском зоопарке подготовились к зиме. Они утеплились и превратились в шарики с мехом. У них выросла пушистая зимняя шуба и штанишки. Манулы их с удовольствием демонстрируют посетителям.

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