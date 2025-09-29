Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 19:30

Регионы

Новости регионов: в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого вида орангутанов

Новости регионов: в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого вида орангутанов

Новости регионов: на Чукотке туристы запустили дрон, чтобы отпугнуть медведей

Нашествие опасных божьих коровок началось в России

Прокуратура начала проверку по делу о пожаре в приюте для животных на севере Москвы

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в приюте для животных на севере Москвы

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего в приюте для животных пожара в Москве

Волонтеры помогут пострадавшим после пожара животным в московском приюте

Прокуратура проведет проверку после пожара, произошедшего в приюте на севере Москвы

Новости регионов: в Орске во время рейса загорелся трамвай

Около 13 собак погибли во время пожара в приюте в районе улицы Зорге на севере Москвы

В Новосибирском зоопарке на свет появился детеныш редкого вида орангутанов. Детеныша впервые показали зрителям. До этого целую неделю после рождения сотрудники зоопарка круглосуточно дежурили у вольера, чтобы иметь возможность быстро отреагировать на любую внештатную ситуацию. Самка по кличке Мишель уже в третий раз стала мамой, но сейчас впервые у нее проснулся сильный материнский инстинкт. Она не расстается с новорожденной дочкой ни на минуту.

Суд заключил под стражу восьмого фигуранта дела об отравлении алкогольным суррогатом в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее стало известно о том, что источник смертельно опасного алкоголя удалось найти. Суррогат, вызвавший массовое отравление и гибель 25 человек, поставляла местная коммерческая организация. Обыски и оперативные мероприятия на данный момент продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионысудыпроисшествиявидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика