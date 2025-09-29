Новости регионов: в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого вида орангутанов

В Новосибирском зоопарке на свет появился детеныш редкого вида орангутанов. Детеныша впервые показали зрителям. До этого целую неделю после рождения сотрудники зоопарка круглосуточно дежурили у вольера, чтобы иметь возможность быстро отреагировать на любую внештатную ситуацию. Самка по кличке Мишель уже в третий раз стала мамой, но сейчас впервые у нее проснулся сильный материнский инстинкт. Она не расстается с новорожденной дочкой ни на минуту.

Суд заключил под стражу восьмого фигуранта дела об отравлении алкогольным суррогатом в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Ранее стало известно о том, что источник смертельно опасного алкоголя удалось найти. Суррогат, вызвавший массовое отравление и гибель 25 человек, поставляла местная коммерческая организация. Обыски и оперативные мероприятия на данный момент продолжаются.

