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29 сентября, 07:30

В мире

Новости мира: Китай заберет у США оставшихся трех панд

Новости мира: Китай заберет у США оставшихся трех панд

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Китай забирает у США оставшихся трех панд. Медведей КНР отправляет странам, с которыми налаживает дружественные отношения. Но в последнее время отношения между государствами становятся все более натянутыми. Так что посмотреть на животных американцы смогут только до конца года.

Несколько районов Стамбула оказались полностью затопленными из-за сильнейшего ливня. Водой залило дороги, подземные переходы, тоннели и станции метро. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до вечера 29 сентября. Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал местных жителей временно покинуть свои дома.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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