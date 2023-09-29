Новости мира: Китай заберет у США оставшихся трех панд

Китай забирает у США оставшихся трех панд. Медведей КНР отправляет странам, с которыми налаживает дружественные отношения. Но в последнее время отношения между государствами становятся все более натянутыми. Так что посмотреть на животных американцы смогут только до конца года.

Несколько районов Стамбула оказались полностью затопленными из-за сильнейшего ливня. Водой залило дороги, подземные переходы, тоннели и станции метро. По прогнозам синоптиков, осадки продолжатся до вечера 29 сентября. Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал местных жителей временно покинуть свои дома.

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