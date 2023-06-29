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Общество

В РФ могут ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними

В РФ могут ввести конфискацию животных за жестокое обращение с ними

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В Госдуме предложили изымать домашних и диких животных за жестокое обращение с ними. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на авторов законопроекта.

Они обратили внимание на то, что запрет проживания диких зверей в квартирах есть, а механизма конфискации нет. При этом, как отмечается, высокие штрафы, которые получают нарушители, не меняют их отношения к зверям и издевательства продолжаются.

По действующему закону изымать животных нельзя, они являются собственностью. Нарушителям назначают штраф либо лишение свободы сроком до трех лет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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