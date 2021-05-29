Семейство ореховых сифак перевезли в Европу. Животные находятся под угрозой исчезновения.

Сифаки – это особый род приматов из семейства индриевых, место обитания которых найдено только на острове Мадагаскар. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.