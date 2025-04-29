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29 апреля, 07:30

Общество

Специалисты рассказали о риске нашествия комаров в Москве и Центральной России в мае

Специалисты рассказали о риске нашествия комаров в Москве и Центральной России в мае

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В Москве и регионах Центральной России в ближайшие недели ожидается массовое появление комаров. По словам специалистов, теплая зима и ранняя весна помогли выжить рекордному числу насекомых. Сильнее всего нашествие почувствуют зеленые зоны: парки, окраины городов и районы у водоемов.

Некоторые виды комаров могут переносить заболевания, включая лихорадку Западного Нила. Специалисты советуют использовать защитные средства и при появлении необычных симптомов после укусов сразу обращаться к врачу. Массовый выход насекомых ожидается в середине или конце мая – в зависимости от погоды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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