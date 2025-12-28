Форма поиска по сайту

28 декабря, 20:15

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Экс-хозяин львицы пожертвовал 500 тыс рублей на ее реабилитацию

Хозяин львенка с повреждением позвоночника признал вину

Природоохранная прокуратура начала проверку из-за травмированного львенка в Москве

Московского блогера могут обвинить в жестоком обращении с животным

"Москва сегодня": каким станет наступающий 2026 год огненной красной лошади

Московский зоопарк опубликовал видео с пандами, съезжающими с горки

Лебеди обхитрили белорусских спасателей

Масштабную операцию по спасению кота развернули на Нагорной улице в Москве

"Познавательный фильм": Москва. Кошкин дом

Прокуратура Москвы начала проверку после информации о жестоком обращении с львицей, которую держали в квартире в "Москва-Сити". Ее хозяином был блогер. Он отдал животное волонтерам. Врачи нашли у львицы травмы.

Температура опустится до минус 6 градусов к ночи 29 декабря. Местами ожидаются снегопады и метель. При этом к Новому году в город придут морозы.

В следующем году парк трамваев пополнится на 10 составов, которые будут перевозить пассажиров без помощи водителя. Через 5 лет в беспилотном режиме в городе будут работать две трети всей трамвайной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

