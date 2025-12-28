Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 декабря

Прокуратура Москвы начала проверку после информации о жестоком обращении с львицей, которую держали в квартире в "Москва-Сити". Ее хозяином был блогер. Он отдал животное волонтерам. Врачи нашли у львицы травмы.

Температура опустится до минус 6 градусов к ночи 29 декабря. Местами ожидаются снегопады и метель. При этом к Новому году в город придут морозы.

В следующем году парк трамваев пополнится на 10 составов, которые будут перевозить пассажиров без помощи водителя. Через 5 лет в беспилотном режиме в городе будут работать две трети всей трамвайной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

