Елку для собак провели в Подмосковье. Отряду корги-спасателей из МЧС устроили костюмированную вечеринку. Среди участников были Санты и елки. Некоторые девочки пришли на праздник при полном параде: в коктейльных платья с пышными юбками.

Корги умеют не только хорошо веселиться, но и работать. Спецотряд существует с 2020 года. Помогает искать людей, взрывчатку и другие запрещенные вещества. Свои таланты псы продемонстрировали на празднике: спасли Снегурочку и Деда Мороза из пожара. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.