28 октября, 14:30

Новости регионов: медведя заметили на территории космодрома Восточный

Новости регионов: медведя заметили на территории космодрома Восточный

Медведь забрел на закрытую территорию космодрома Восточный в Амурской области. Заблудившееся животное обнаружил охранник. Он попытался помочь хищнику выбраться из лабиринта заборов и даже не испугался открыть калитку и подойти поближе.

В Сургуте на чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа по рукопашному бою произошла массовая драка с участием зрителей, среди которых были и дети. Все началось после того, как один из болельщиков выбежал на татами и попытался ударить участника турнира. Потасовку удалось остановить и соревнования продолжились в штатном режиме. Полиция начала проверку.

