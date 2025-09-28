Прокуратура начала проверку по факту возгорания в приюте для животных на севере Москвы, в результате которого погибли 13 собак. Кроме того, около 30 животных сбежали с территории.

Приют находится в районе улицы Зорге, когда пожарные прибыли на место, вольеры горели на площади 140 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

