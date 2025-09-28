Форма поиска по сайту

28 сентября, 13:15

Происшествия

Прокуратура проведет проверку после пожара, произошедшего в приюте на севере Москвы

Прокуратура проведет проверку после пожара, произошедшего в приюте на севере Москвы

Прокуратура проведет проверку после пожара, произошедшего в приюте в районе улицы Зорге на севере Москвы. По данным ведомства, во время пожара погибли 13 собак. ЧП случилось в ночь на 28 сентября.

Когда пожарные прибыли на место, вольеры уже полыхали на площади 140 квадратных метров. СМИ пишут, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета, которую бросил работник приюта. Его госпитализировали с ожогами. Около 30 собак во время пожара разбежались по округе, их искали волонтеры. Сейчас питомцев удалось вернуть.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныепроисшествияпожарвидеоРоман Карлов

