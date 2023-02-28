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Белого медведя заметили вахтовики на Ямале

Белого медведя заметили вахтовики на Ямале

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Ямальских вахтовиков навестил белый медведь. Он явился к рабочим в День полярного медведя.

Поселение у Харасавэйского месторождения популярно у хищников. Так, год назад отсюда уже прогоняли двух молодых медведей, которые повадились угощаться у местной кухни. Их вывезли подальше от людей с запасом рыбы.

Нынешний гость явился в одиночку. Что с ним делать, теперь будут решать зоологи. Скорее всего, его тоже отправят в дикую природу со съедобными припасами. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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