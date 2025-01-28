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28 января, 15:45

В мире

Новости мира: 25 панд представили публике в китайском питомнике

Новости мира: 25 панд представили публике в китайском питомнике

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В китайском питомнике публике впервые представили 25 панд, которые родились в прошлом году. Большинство зрителей увидели бамбуковых медведей через экран. Так как знакомство прошло перед китайским Новым годом, считается, что это должно принести удачу.

Иммиграционные власти США за один день задержали почти 1 200 человек. Около половины из них имеют судимость. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа. Остальные совершили единственное преступление – это незаконное пересечение границы. Ранее министерство внутренней безопасности штатов расширило полномочия правоохранителей. Им разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, без решения суда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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