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28 января, 08:30

Общество

Новости регионов: в Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота

Новости регионов: в Краснодаре спасли застрявшего на дереве енота

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В Краснодаре спасли енота, который провел на дереве три дня. Несмотря на отчаянное сопротивление, сотрудники МЧС сняли его и отвезли в ветеринарную клинику. При этом зверек успел укусить одного из спасателей. Позднее Илюшу, как назвали енота, планируют отправить в питомник Анапы.

Вакансию мечты обнаружили в Ростове-на-Дону. Там ищут дегустатора шаурмы. Главные требования к соискателям – любовь к продукту, богатый дегустационный опыт, а также готовность к командировкам по России и Казахстану. Кроме оклада в 300 тысяч рублей сотруднику обещают медицинскую страховку, включая гастроэнтеролога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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