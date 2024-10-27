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Новости

27 октября, 11:30

Новости

Новости регионов: жители Казани выбрали имя для маленькой зебры из местного зоосада

Новости регионов: жители Казани выбрали имя для маленькой зебры из местного зоосада

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Родившуюся в конце сентября в Казанском зоосаду маленькую зебру назвали Солнышком из-за оттенка ее полос. Животное выделяет среди черно-белых собратьев уникальный рыжеватый цвет.

В Краснодарском крае подвели итоги сбора урожая. В этом году удалось собрать примерно 14 миллионов тонн урожая. Это позволило региону сохранить статус житницы страны. Отпраздновали это событие традиционным праздником урожая, который проводят с песнями, танцами и хороводами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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животныерегионыэкономикаобществовидеоЕвгения Мирошкина
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