Зоозащитники попросили обеспечить владельцев животных бюджетной стерилизацией

За преступления против животных в прошлом году к ответственности привлекли 2 тысячи человек. Таковы данные по стране от Генпрокуратуры. Всего до суда дошли 23 дела. Реальные сроки за истязание и убийство получают единицы.

Еще одна проблема в этой сфере в том, что нет контроля над ростом популяции. Зоозащитники говорят, что необходимо обеспечить владельцам кошек и собак возможность бюджетной стерилизации питомцев. По их мнению, в дальнейшем это избавит от необходимости пристраивать лишнее потомство.

Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что проблема бездомных собак в большом городе, наверное, одна из самых острых.

"С одной стороны в Москве немало делается, и приюты здесь в нормальном состоянии. Но, конечно, им нужна помощь: и корм, и люди которые могли бы заниматься собаками, и самое главное те, кто готов взять животных домой. Это нужно и очень бы помогло тем, кто здесь содержится," – сказала Разворотнева.

В Москве регулярно проходят акции по пристройству животных. Весной на юго-востоке города стартовал проект "Пожми лапу дружбы", а также провели первый межрайонный фестиваль "Дом для хвостатых на раз-два-три".

В настоящее время в приюте в промзоне Курьяново живут 2,5 тысячи собак и 50 кошек. Все они хотят попасть в добрые руки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.