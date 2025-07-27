Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 10:00

Город

В Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка

В Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка

В Московском зоопарке показали, как отдыхает панда Жуи

Семейство ласок провалилось в канализацию в Подмосковье

В России предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных

Туристы засняли Волка рядом с Мутновским вулканом на Камчатке

Москвичи стали чаще давать питомцам необычные клички

"Вопрос спорный": ГД предложила запретить кормить бездомных животных около соцобъектов

В Сети завирусился ролик с прожорливым хомяком

"Московский патруль": суд в Москве изъял бутовских коз у хозяина

Потерявшуюся собаку обнаружили на Малой Бронной

В Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка. Родителями стали пятилетний Борис и восьмилетняя Пижма. Посетители уже могут увидеть маленького самца, который родился весом 15,1 килограммов в экспозиции на старой территории. Он находится там вместе с мамой.

В понедельник, 28 июля, в Московском зоопарке начнется Panda Fest, который продлится до 3 августа. Он посвящен дням рождения родителей панды Катюши – Жуи и Диндин. Для гостей будет подготовлена развлекательная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика