В Московском зоопарке появился на свет детеныш домашнего яка. Родителями стали пятилетний Борис и восьмилетняя Пижма. Посетители уже могут увидеть маленького самца, который родился весом 15,1 килограммов в экспозиции на старой территории. Он находится там вместе с мамой.

В понедельник, 28 июля, в Московском зоопарке начнется Panda Fest, который продлится до 3 августа. Он посвящен дням рождения родителей панды Катюши – Жуи и Диндин. Для гостей будет подготовлена развлекательная программа.

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