Слониха выбежала на дорогу и стала приставать к водителям в Индии

В Индии слониха выбежала на проезжую часть и стала приставать к водителям.

Позже выяснилось, что животное пришло просить о помощи. Неподалеку люди обнаружили слоненка, который застрял в овраге.

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