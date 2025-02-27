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27 февраля, 14:30

Общество

Жители Ялты голосуют за варианты пристройства кошки Муси

Жители Ялты голосуют за варианты пристройства кошки Муси

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Сброшенную со смотровой площадки в Ялте кошку Мусю спасли

Судьбу кошки Муси, которую спасли после падения со смотровой площадки "Ласточкиного гнезда" в Ялте, решат с помощью опроса в телеграм-канале главы администрации города Янины Павленко.

Проголосовали уже 30 тысяч человек. В основном выбирают вариант найти для Муси любящих хозяев. Также предлагают поселить кошку в здании администрации и установить для нее "кошкин дом" в "Ласточкином гнезде".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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