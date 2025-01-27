Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 14:30

Город

Новости Москвы: столичный зоопарк показал малайскую медведицу Звездочку

Новости Москвы: столичный зоопарк показал малайскую медведицу Звездочку

"Это Москва. общество": собаки как помощники в лечении

Около семи видов перелетных птиц остались на зиму в Москве и Подмосковье

Новости мира: молния ударила в самолет в аэропорту Сан-Паулу

Сергей Собянин рассказал о научной деятельности Московского зоопарка

Пожилая москвичка приютила около 100 кошек

В Московском зоопарке показали обед панды Катюши

Московские волонтеры спасли кота-автостопщика

Москвичке потребовалась помощь врачей после нападения обезьяны в Китае

Москвичи показали кадры гуся, который стоял в очереди на фудкорте

Московский зоопарк показал вторую малайскую медведицу, которую зовут Звездочка. С медведицей Машей некоторые посетители уже познакомились, а Звездочка оказалась более закрытой. Она веселая, активная, уверенная, но предпочитает играть одна, без людей. Пока медведица проводит время в игровой, посетителям ее еще не показывали.

В 2024 году в Москве провели реабилитацию более 20 прудов, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Благодаря проведенным работам удалось увеличить максимальную глубину прудов и создать самоочищающиеся экосистемы, которые позволят замедлить цветение водорослей в теплое время года, подчеркнул Бирюков. На этом работы не закончены, проводятся обследования водоемов и учитываются пожелания москвичей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородблагоустройствовидеоНаталия ШкодаРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика