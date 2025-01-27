Новости Москвы: столичный зоопарк показал малайскую медведицу Звездочку

Московский зоопарк показал вторую малайскую медведицу, которую зовут Звездочка. С медведицей Машей некоторые посетители уже познакомились, а Звездочка оказалась более закрытой. Она веселая, активная, уверенная, но предпочитает играть одна, без людей. Пока медведица проводит время в игровой, посетителям ее еще не показывали.

В 2024 году в Москве провели реабилитацию более 20 прудов, сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Благодаря проведенным работам удалось увеличить максимальную глубину прудов и создать самоочищающиеся экосистемы, которые позволят замедлить цветение водорослей в теплое время года, подчеркнул Бирюков. На этом работы не закончены, проводятся обследования водоемов и учитываются пожелания москвичей.

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