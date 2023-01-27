Очевидцы показали кадры отдыха морских львов в центре Петропавловска

Сивучи в центре Петропавловска порадовали своим появлением местных жителей. На кадрах видно, как морской лев гордо позирует и встречает людей своим рыком.

В мире существует только три места, где сивучи живут в городской черте. Два из них находятся на Дальнем Востоке. В Петропавловске сивучи облюбовали мысы Чавыча и Сигнальный, а также старый пирс в микрорайоне Моховая.

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