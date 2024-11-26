Новости регионов: в Кисловодске на улицах заметили медведей

В Кисловодске жители увидели, как на улицах медведица гуляет с медвежатами. Животные вели себя мирно, не проявляли агрессии. Как оказалось, их замечали в разных районах города, чаще всего на окраине. Также животные оставили характерные следы на снегу. Жители предположили, что семейство ищет место для зимовки. На Ставрополье медведи впадают в спячку в декабре.

Самарские пожарные минувшим вечером тушили горящий двухэтажный дом. Огонь вспыхнул на втором этаже и перекинулся на кровлю. В тушении задействовали 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Пламя охватило 100 квадратных метров, в результате пострадал 1 человек. Большего числа жертв помогло избежать то, что старый деревянный дом ранее расселили.

Приморье накрывает непогода. Ураганный ветер разыгрался еще ночью. Прогнозируется, что в ближайшие часы ветер только усилится. Первые кадры последствий начали появляться ранним утром. На оживленной улице Владивостока доска сорвалась с крыши и разбила лобовое стекло машины. На перекрестке огромный столб повалило прямо на проезжую часть, но никого не задело. Кроме того, пострадали припаркованные машины, которые накрыло упавшим деревом.

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