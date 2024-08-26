26 августа, 07:30Город
Мероприятия в честь дня рождения панды Катюши провели в Московском зоопарке
В Московском зоопарке панда Катюша отметила свой первый день рождения. Чтобы поздравить панду, у вольера собралась очередь.
Сотрудники Московского зоопарка приготовили для юной медведицы праздничную программу. Участие в празднике приняли и представители Китая.
Катюша стала первой пандой, которая появилась на свет в России. Ее родителей в 2019 году привезли из Китая в рамках особой дипломатии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.