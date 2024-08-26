Мероприятия в честь дня рождения панды Катюши провели в Московском зоопарке

В Московском зоопарке панда Катюша отметила свой первый день рождения. Чтобы поздравить панду, у вольера собралась очередь.

Сотрудники Московского зоопарка приготовили для юной медведицы праздничную программу. Участие в празднике приняли и представители Китая.

Катюша стала первой пандой, которая появилась на свет в России. Ее родителей в 2019 году привезли из Китая в рамках особой дипломатии.

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