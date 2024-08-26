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26 августа, 07:30

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Мероприятия в честь дня рождения панды Катюши провели в Московском зоопарке

Мероприятия в честь дня рождения панды Катюши провели в Московском зоопарке

Панда Катюша празднует день рождения в Московском зоопарке

Телеканал Москва 24 поздравил панду Катюшу с днем рождения

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Панда Катюша празднует день рождения

Панда Катюша отмечает день рождения в Московском зоопарке

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Московский зоопарк отмечает день рождения панды Катюши

Панде Катюше исполнился год

Панда Катюша отпразднует свой первый день рождения

В Московском зоопарке панда Катюша отметила свой первый день рождения. Чтобы поздравить панду, у вольера собралась очередь.

Сотрудники Московского зоопарка приготовили для юной медведицы праздничную программу. Участие в празднике приняли и представители Китая.

Катюша стала первой пандой, которая появилась на свет в России. Ее родителей в 2019 году привезли из Китая в рамках особой дипломатии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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