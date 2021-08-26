В России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах

В России хотят ограничить число домашних питомцев, живущих в квартирах. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов.

По его словам, Минсельхоз разрабатывает правовую базу. Хотят прописать, сколько именно животных могут находиться на одном квадратном метре. А если их слишком много, и они нанесли окружающим какой-то вред, владельцу, возможно, будет грозить уголовная ответственность.

Кроме того, планируют ограничить количество питомцев в загородных домах. В пример депутат привел недавний случай, когда на участке жили 200 кроликов, и соседи были не в восторге от шума и запаха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.