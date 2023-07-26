Сотрудники Московского зоопарка разместили новый баннер на стекло уличного вольера Диксона

У белого медведя Диксона появился новый баннер. Сотрудники Московского зоопарка поместили его на стекло уличного вольера.

Теперь посетители могут подробно изучить судьбу медведя, посмотреть географию его путешествия по России на карте. Также баннер напоминает о том, что не нужно беспокоить Диксона во время реабилитации. Этот процесс требует времени и терпения, а понаблюдать за медведем можно через специальные окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.