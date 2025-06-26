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26 июня, 16:30

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Департамент природопользования объяснил появление лис в Москве

Департамент природопользования объяснил появление лис в Москве

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В Москве и области все чаще замечают лис в жилых районах. В столичном департаменте природопользования пояснили, что сейчас подросшие лисята начинают самостоятельную жизнь и активно перемещаются по городу.

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира Сергей Бурмистров отметил, что эти лисы – местные и уже давно освоились в городской среде, где находят достаточно пищи. Специалисты напоминают, что при встрече с лисами нельзя к нем подходить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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