Биологи предупредили, что к замеченным в Ленобласти совятам серой неясыти опасно подходить

Биологи предупредили, что к совятам серой неясыти, замеченным в Ленинградской области, опасно подходить. Птенцам около месяца. Они уже покидают гнезда, но пока не умеют хорошо летать и самостоятельно добывать пищу. Поэтому они еще находятся под присмотром родителей, которые оберегают и кормят малышей.

В помощи человека совята не нуждаются. Более того, родители защищают птенцов и при приближении к ним могут нанести человеку серьезную травму.

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