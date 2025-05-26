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26 мая, 17:30

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Биологи предупредили, что к замеченным в Ленобласти совятам серой неясыти опасно подходить

Биологи предупредили, что к замеченным в Ленобласти совятам серой неясыти опасно подходить

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Биологи предупредили, что к совятам серой неясыти, замеченным в Ленинградской области, опасно подходить. Птенцам около месяца. Они уже покидают гнезда, но пока не умеют хорошо летать и самостоятельно добывать пищу. Поэтому они еще находятся под присмотром родителей, которые оберегают и кормят малышей.

В помощи человека совята не нуждаются. Более того, родители защищают птенцов и при приближении к ним могут нанести человеку серьезную травму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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