"Актуальный репортаж": кабмин поддержал законопроект о праве усыплять бездомных собак

Кабмин поддержал законопроект о праве регионов усыплять бездомных собак. Ранее Генпрокуратуру попросили обратить внимание на участившиеся случаи убийства животных.

По мнению зоозащитников, произошло это как раз на фоне разработки документа. Сторонники уверены: именно он позволит избежать десятков трагедий. В 2023 году животные уже нападали на детей, часто – с летальным исходом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.