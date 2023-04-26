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Общество

"Актуальный репортаж": кабмин поддержал законопроект о праве усыплять бездомных собак

"Актуальный репортаж": кабмин поддержал законопроект о праве усыплять бездомных собак

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Кабмин поддержал законопроект о праве регионов усыплять бездомных собак. Ранее Генпрокуратуру попросили обратить внимание на участившиеся случаи убийства животных.

По мнению зоозащитников, произошло это как раз на фоне разработки документа. Сторонники уверены: именно он позволит избежать десятков трагедий. В 2023 году животные уже нападали на детей, часто – с летальным исходом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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