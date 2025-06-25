Кота-нелегала из Турции решили оставить в России

Кота-нелегала из Турции, обнаруженного моряками Симферополя во время рейса из Стамбула, решено оставить в России. Судьба четвероногого пассажира по кличке Бурак решалась с марта: сначала животное поселили в порту, однако по закону ему грозила депортация.

В итоге было принято решение оставить кота в стране, волонтеры подыскивают ему заботливую семью. Они отмечают, что у Бурака настоящий восточный характер: он требует к себе максимум внимания.

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