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25 июня, 07:00

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Кота-нелегала из Турции решили оставить в России

Кота-нелегала из Турции решили оставить в России

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Кота-нелегала из Турции, обнаруженного моряками Симферополя во время рейса из Стамбула, решено оставить в России. Судьба четвероногого пассажира по кличке Бурак решалась с марта: сначала животное поселили в порту, однако по закону ему грозила депортация.

В итоге было принято решение оставить кота в стране, волонтеры подыскивают ему заботливую семью. Они отмечают, что у Бурака настоящий восточный характер: он требует к себе максимум внимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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