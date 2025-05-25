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25 мая, 18:20

События

Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" прошел в парке "Ходынское поле"

Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки" прошел в парке "Ходынское поле"

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24 и 25 мая в рамках проекта "Лето в Москве" состоялся первый фестиваль дружбы с питомцами "Лапки". В нем приняли участие более 40 тысяч москвичей и 10 тысяч домашних животных.

Гостей мероприятия ждала насыщенная программа. На площадках фестиваля горожане могли проверить здоровье своих четвероногих друзей, поучаствовать в мастер-классах по созданию игрушек и одеял для питомцев, приобрести для них аксессуары, корма и другие товары. А те, кто мечтает о домашнем друге, могли присмотреть своего идеального хвостатика на выставке-пристройстве.

О том, как жители столицы делятся любовью и заботой с братьями нашими меньшими, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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Сюжет: Лето в Москве
животныефестивалигородвидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

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