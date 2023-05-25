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Общество

Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными

Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными

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Госдума приняла закон о штрафах за жестокое обращение с животными. Суммы доходят до 200 тысяч рублей.

Из-за хозяев страдают не только питомцы, но и люди. Поэтому было принято решение увеличить юридическую ответственность хозяина в случае, если собака кого-то укусит. Ежегодно от укусов чужих собак на больничную койку попадают сотни человек.

Помогут ли штрафы изменить ситуацию и могут ли еще ужесточить наказание? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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