Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев

Маленькой панде из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев. По такому случаю Катюше вручили различные вкусные подарки. В праздничное меню попали традиционные листья бамбука, а в качестве деликатеса животное получило первую в своей жизни морковку.

Сразу после приема пищи панда приступила к играм, кувыркам и прочим активностям, которые ее быстро утомили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.