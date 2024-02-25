25 февраля, 09:15Город
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
Маленькой панде из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев. По такому случаю Катюше вручили различные вкусные подарки. В праздничное меню попали традиционные листья бамбука, а в качестве деликатеса животное получило первую в своей жизни морковку.
Сразу после приема пищи панда приступила к играм, кувыркам и прочим активностям, которые ее быстро утомили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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