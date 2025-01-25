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25 января, 09:15

Общество

Москвичке потребовалась помощь врачей после нападения обезьяны в Китае

Москвичке потребовалась помощь врачей после нападения обезьяны в Китае

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Столичные врачи спасли девушку, которую в Китае покусала обезьяна. Инцидент произошел во время экскурсии в парке приматов. После нападения девушке оказали помощь в местном травмпункте, но по возвращении в Москву состояние пострадавшей ухудшилось.

Как сообщили медики, раны на руке воспалились, и москвичке потребовались повторная обработка, антибиотики и прививки от бешенства.

Специалисты предупреждают: обезьяны могут переносить смертельно опасные заболевания, такие как бешенство и столбняк. При укусе важно как можно скорее обратиться к врачу. Если это невозможно, необходимо промыть рану, обработать ее мылом и остановить кровотечение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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