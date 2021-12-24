В японском зоопарке устроили СПА для капибар.

Огромные грызуны с удовольствием расслаблялись. Японцы верят, что купание должно укрепить здоровье. В ванну добавляют мандарины, яблоки и кусочки тыквы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.