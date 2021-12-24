В Московском зоопарке рассказали, как медведица Хатанга переносит морозы

Белая медведица Хатанга из Московского зоопарка радуется зиме и совершает ледяные заплывы.

Морозы под 20 градусов не мешают ей резвится в бассейне. На родине в Арктике мишки легко переносят и -45 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.