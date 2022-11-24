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Общество

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации домашних животных

Новости часа: в Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации домашних животных

Законопроект об обязательной стерилизации домашних животных внесен в Госдуму

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Госдуму внесли законопроект об обязательной стерилизации домашних животных. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект об онлайн-продаже вина находится в правительстве, окончательное решение за ним. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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