24 сентября, 13:15Общество
Москвичи поделились мнением о возможном запрете на посещение кафе и магазинов с питомцами
В России могут ввести запрет на поход с собаками в магазины и кафе. Часть москвичей поддерживают инициативу. Причинами становятся наличие аллергии или личный дискомфорт при встрече с животными в общественных местах.
Другие, напротив, считают, что запрет ущемит владельцев небольших собак, которые привыкли заходить вместе с питомцами даже в аптеки. Владельцы животных предлагают искать компромиссы, например ставить в "паспортах собак" отметки о том, что животное дрессировано.
