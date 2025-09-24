Форма поиска по сайту

24 сентября, 13:15

Общество

Москвичи поделились мнением о возможном запрете на посещение кафе и магазинов с питомцами

В России могут ввести запрет на поход с собаками в магазины и кафе. Часть москвичей поддерживают инициативу. Причинами становятся наличие аллергии или личный дискомфорт при встрече с животными в общественных местах.

Другие, напротив, считают, что запрет ущемит владельцев небольших собак, которые привыкли заходить вместе с питомцами даже в аптеки. Владельцы животных предлагают искать компромиссы, например ставить в "паспортах собак" отметки о том, что животное дрессировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

