В казанский зоопарк привезли розовых фламинго из Сирии

В казанский зоопарк "Река Замбези" из Сирии привезли шесть розовых фламинго.

Перед тем как попасть в свои вольеры, птицы должны месяц просидеть на карантине. Потом их объединят с уже живущими в зоопарке фламинго.

Причем некоторые фламинго уже характерного розового цвета, а у других клюв пока серые. Розовый оттенок они приобретут с годами благодаря специальному комбикорму.

В рацион фламинго входят рыбный фарш и мясной фарш, ракообразные, натертые овощи и яйца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.