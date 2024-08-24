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24 августа, 21:30

Город

Собянин заявил, что панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Собянин заявил, что панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Панда Катюша празднует день рождения

Панда Катюша отмечает день рождения в Московском зоопарке

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Московский зоопарк отмечает день рождения панды Катюши

Панде Катюше исполнился год

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Панде Катюше исполнится один год 24 августа

Панда Катюша 24 августа отметила свой день рождения – ей исполнился год. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр отметил, что рождение детеныша панды стало уникальным событием. Это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство. При рождении Катюша весила всего 150 граммов, сейчас ее вес составляет 38 килограммов.

Катюша уже взбирается по бревнам, скатывается с горки и пытается все повторять за мамой Диндин. Чтобы увидеть медвежонка, в Московский зоопарк приезжают граждане со всей страны. Каждый день в павильон "Фауна Китая" приходят около 15 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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