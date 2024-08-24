Собянин заявил, что панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год

Панда Катюша 24 августа отметила свой день рождения – ей исполнился год. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

Мэр отметил, что рождение детеныша панды стало уникальным событием. Это первый случай в России, когда бамбуковые медведи принесли потомство. При рождении Катюша весила всего 150 граммов, сейчас ее вес составляет 38 килограммов.

Катюша уже взбирается по бревнам, скатывается с горки и пытается все повторять за мамой Диндин. Чтобы увидеть медвежонка, в Московский зоопарк приезжают граждане со всей страны. Каждый день в павильон "Фауна Китая" приходят около 15 тысяч человек.

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