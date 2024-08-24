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24 августа, 07:15

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Панда Катюша отпразднует свой первый день рождения

Панда Катюша отпразднует свой первый день рождения

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Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился один год. За это время детеныш, весивший при рождении 150 граммов, успела заметно подрасти. На сегодняшний день медвежонок весит почти 40 килограммов.

Посетителям зоопарка, которые придут в него в день рождения медведицы, покажут целый фильм о Катюше. День рождения панды также будут праздновать в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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