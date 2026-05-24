Новости мира: львица с длинными ресницами стала звездой интернета в Южной Корее

Львица Луна из южнокорейского зоопарка стала звездой интернета благодаря своим очень длинным ресницам и альбиносному окрасу. Ее сравнивают с героиней диснеевского мультфильма и прочат карьеру фотомодели.

Огромного 700-килограммового буйвола-альбиноса из Бангладеш назвали в честь американского президента Дональда Трампа из-за внешнего сходства, а именно золотистой челки на голове. Хозяин собирается принести его в жертву во время мусульманского праздника Курбан-байрам уже в будущий вторник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.